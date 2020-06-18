2 مليون جنيه لتطوير المعمل المركزي بكلية العلوم بجامعة بنها

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عن توقيع عقد اتفاق تعاون بين كلية العلوم وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لرفع القدرات والإمكانيات المعملية للمعمل المركزي بالكلية بتمويل قدره 2 مليون جنيه.

وقال السعيد إن هذا يأتي في إطار المبادرة التي أطلقتها الأكاديمية لدعم كليات العلوم بالجامعات تحت اسم "science Up Grade Up" والتي تعطي الأولوية للعلوم الأساسية وبناء قدرات المعامل البحثية المركزية.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن مثل هذه المشروعات تدعم بناء قاعدة علمية قوية وتأتي في إطار تنفيذ الإستراتجية القومية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأن مردود هذا المشروع سيكون سريعا حيث تصل مدة تنفيذه إلى 12 شهرا.

فيما أكد الدكتور لطفي أبوسالم، عميد كلية العلوم، أن علاقات الشراكة بين الكلية والأكاديمية قديمة حيث تمول الأكاديمية العديد من المشاريع البحثية لهيئة التدريس والباحثين بالكلية وأن الفريق البحثي سيبذل أقصى جهدا لتحقيق جودة مخرجات المشروع.