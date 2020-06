بعد انضمامهما لـArmageddon time.. حكاية فيلم جمع دي نيرو وآن هاثاواي

انضم النجمان روبرت دي نيرو، وآن هاثاواي، لفيلم Armageddon time، إلى جانب عدد من كبار النجوم، بينهم كيت بلانشيت ودونالد ساذرلاند.

وشارك دي نيرو مع آن هاثاواي في عمل سابق عام 2015 من خلال فيلم المتدرب، إخراج وتأليف نانسي مايرز، وشارك في بطولته ريني روسو، جوكو كوشنر، وآدم ديفين.

و"المتدرب" كوميدي درامي، تدور أحداثه حول اكتشف رجل بالغ من العمر سبعين عامًا، رفض التقاعد عن العمل. وقرر اغتنام أحد الفرص ليصبح متدربًا كبيرًا في موقع أزياء على الإنترنت، أسسها ويديرها Jules Ostin، والتي جسدتها آن هاثاواي.

وفيلم "المتدرب" تقييمه على موقع السينما IMDB 7.1 من 10، وتكلفة إنتاجه 35 مليون دولار وتخطت أرباحه حاجز 190 مليون دولار.

يحضر روبرت دي نيرو حاليا عددا من الأفلام، بينها Killers of the Flower، The comeback trail وAfter Exile.

ويعتبر روبرت دي نيرو، من أهم الممثلين في تاريخ السينما، وحصد عددا كبيرا من الجوائز، وترشح 8 مرات لجائزة أوسكار، وحصدها عام 1975 عن تجسيده شخصية مايكل كورليون في فيلم الأب الروحي الجزء الثاني، ومرة أخرى عام 1981 عن دوره الرئيسي في فيلم Raging Bull. وآخر أفلام دي نيرو كان الرجل الأيرلندي، بعدما جسد شخصية فرانك شيران.

وحصدت الممثلة آن هاثاواي، جائزة أوسكار مرة واحدة عام 2013 عن دورها الرئيسي في فيلم Les Misérables، وترشحت لها مرة عام 2009 عن دورها الرئيسي في Rachel Getting Married.