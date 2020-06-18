نائب: عودة المصريين لأرض الوطن إنجاز تاريخي للسيسي

قال عصام الفقي، عضو مجلس النواب، أن عودة المصريين المحتجزين في ليبيا إلى أرض الوطن سالمين رافعين علم مصر إنه إنجاز تاريخي يسطر بأحرف من نور في سلسلة إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي وجهوده المخلصة تجاه أبناء وطنه ورعايته ومتابعته لهم والاطمئنان عليهم حتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وأكد الفقي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أب لكل المصريين، وإذا قال صدق وإذا وعد أوفى، مشيرا إلى أن عودة المصريين لأرض الوطن رسالة قوية للجميع بأن كرامة المصريين خط أحمر.

وأشاد الفقي بالموقف المشرف الذي قامت الصقور المصرية به وإعادة أبناء مصر سالمين إلى وطنهم.