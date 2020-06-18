حملة تطهير ونظافة مسائية لمواجهة كورونا بحي غرب أسيوط

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد لمحافظة أسيوط، حملة مكبرة لتطهير شوارع وميادين حي غرب أسيوط بمشاركة محمد بشير رئيس الحي، وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، باستخدام معدات الوحدة وسيارات الكنس الآلي ومعدات شفط الأتربة من الشوارع والميادين.

حيث انطلقت الحملة من ميدان عمر مكرم ثم شارع الجامعة وشارع المكتبات وسيتي وبعض شوارع حي غرب أسيوط، بمصاحبة سيارات الكنس الآلي لأعمال النظافة وسيارات كنس وشفط الأتربة التي تم الاستعانة بها ضمن وحدة النظافة بالمراكز والأحياء.

كان محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء بمواصلة أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات وتوزيع صناديق القمامة بالميادين والشوارع بصفة يومية فضلاً عن الاستعانة بسيارات الكنس الآلي وسيارات كنس وشفط الأتربة من الشوارع والتي تم تدعيم منظومة النظافة بها بالمراكز والأحياء، مشيرًا إلى ضرورة استغلال وقت الحظر بالفترة المسائية لاستهداف كافة المنشأت والمصالح الحكومية والخاصة والدينية والأحياء والمراكز والمدن والمديريات وجميع الأماكن التي يتردد عليها المواطنون من مواقف سيارات ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي بصفة يومية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع مواقع العمل بمشاركة وتكاتف كافة الجهات لإنجاز التكليفات والمهام بدقة وإتقان لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وشدد محافظ أسيوط، على استمرار أعمال تطهير ورش ونظافة الشوارع والميادين بمختلف القرى والمراكز بواسطة معدات وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وذلك ضمن الحملات المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والمرافق العامة، حرصًا على سلامة العاملين بها والمترددين عليها ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.