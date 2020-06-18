وزيرة التضامن: لا قرار بفتح الحضانات حتى الآن

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن فتح حضانات حتى الآن بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، وأن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالأطفال والحفاظ على صحتهم، ولذلك لم يتم اتخاذ أي إجراءات متعلقة بفتح الحضانات حتى الآن.

جاء ذلك في تصريحات على هامش إطلاق الوزيرة منصة التواصل التفاعلي لخدمات الوزارة بالتعاون مع اليونسيف، حيث تهدف إلى تحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال التفاعل مع المواطن، تعتمد على استقبال رسائل مجانبة وهي منصة حوارية تهدف إلى توصيل المعلومات الصحيحة عن التوعية أو استطلاع رأي مثل مثل فتح الحضانات، كما أن هذه المنصة تأتي في ظل توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتقال الحكومة إلى عالم الخدمات الرقمية بما يضمن رضاء المواطن في أداء الخدمة ومشاركته، وأنه من خلال هذه المنصة نحصل على البيانات وتحليلها ونخرج منها استنتاجات ونتصدى للفقر متعدد الأبعاد من وأيضا مكافحة ختان الإناث ومكافحة الزواج المبكر.

وأضافت القباج أن فى مصر ما يقرب من 18 ألف حضانة، ونحن بصدد إنشاء حضانات أخرى وترميم الحضانات الموجودة المرخصة، حيث جرى الحصول على موافقة لافتتاح 1500 حضانة جديدة، مشيرة إلى أن هناك حضانات للتخاطب والتوحد وغيرها من التخصصات، والأطفال الموجودة في تلك الحضانات المتخصصة تضرروا من غلقها فتم اتخاذ قرار بفتحها مع إجراءات احترازية مشددة.

وجدير بالذكر أن نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، كانت قد قررت تعليق كل الانشطة المتعلقة بالحضانات في كل محافظات الجمهورية، تزامنا مع القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بمد وقف العمل بالمدارس والجامعات.