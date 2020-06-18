مصرع طفل صعقا بالكهرباء بسبب طائرة ورقية بطوخ

لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء محاولته العثور على طائرته الورقية التي جرفها التيار نحو أحد أعمدة الكهرباء بقرية الدير التابعة لطوخ، تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغا بسقوط طفل بقرية الدير التابعة بطوخ ولقي مصرعه في الحال.

انتقل المقدم محمود إسماعيل، رئيس المباحث والنقيب حسام الحسيني، معاون المباحث وتبين أن الطفل كان يلعب بطائرته الورقية أعلى منزله، أثناء محاولته العثور عليها بعد أن جرفها التيار نحو أحد أعمدة الكهرباء فتلامس بالعمود ولقي مصرعه في الحال وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت المهندسة أمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، ناشدت المواطنين بالرقابة على أطفالهم عند اللعب بالطائرات الورقية لأنها تسقط على الأسلاك وأعمدة الإنارة وتتسبب في إتلافها وحدوث أعطال، مشيرة إلى أنها تتلقى الشكاوي يوميا من أن تلك الأعمدة تودي بحياة الأطفال وتعرضهم لخطر الصعق بالكهرباء.

وأوضحت أن الكهرباء سعت خلال الفترة الماضية لصيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة ويجب على المواطنين عدم إتلافها وترك أطفالهم للعبث بها وتعريض أرواحهم للخطر.