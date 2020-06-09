"طائرة ورقية" تنهي حياة شاب في شبرا الخيمة

لقي شاب مصرعه غرقا في ترعة الإسماعيلية بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أثناء قيامه باللعب بطائرة ورقية، حيث سقطت منه في المياه ونزل لانتشالها فغرق بحسب تحريات الأمن الأولية.

تلقى العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب غارقا في مياه ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم.

انتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث القسم والنقيب محمد حسام معاون المباحث وقوات الإنقاذ إلى مكان الواقعة، حيث جرى انتشال الجثة وتبين أنها لشاب عمره 22 سنة.

وأمرت النيابة بدفن جثة المتوفى عقب مناظرة الطب الشرعي لها، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.