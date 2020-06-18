استجابة لشكوى مواطنة.. محافظ قنا يزيل حالة تعد تسببت في إغلاق شارع

أزالت محافظة قنا اليوم، حالة تعد أدت إلى غلق شارع كامل في مدينة قنا على مساحة 300 متر.

وأكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على التزام جميع القيادات التنفيذية والأمنية بفرض هيبة الدولة وتطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع بلا إستثناء.

جاء ذلك خلال قيادته لحملة الإزالة المكبرة التي أمر بتشكيلها فورا لإزالة حالة تعد على 300 متر أراضي زراعية، تسببت في غلق شارع بمنطقة نجع إبراهيم خليل بمدينة قنا.

وأضاف الداودي، أنه تم تنفيذ الإزالة بالكامل بالإضافة الى إزالة عدد من حالات التعدى الأخرى، مشيرا إلى أنه تم تكليف مسئولي الوحدة المحلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه التعديات وتحميلهم نفقات الإزالة لمنع تكرارها مرة أخرى، وليكونوا عبرةً لمن تسول له نفسه الخروج عن القانون واستغلال ظروف الدولة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .

جدير بالذكر أن تشكيل الحملة وتنفيذ الإزالة بشكل فوري جاء استجابةً لشكوى مواطنة متضررة من غلق الشارع، وتقدمت بشكواها صباح اليوم، خلال اللقاء اليومي الذي يعقده المحافظ لاستقبال المواطنين وبحث شكواهم، وهو ما يؤكد حرص المحافظة على تطبيق مبدأ سيادة القانون.