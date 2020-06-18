مصرع هارب من الإعدام في مداهمة للشرطة لمخزن اختبائه.. وضبط مدفع وقذفيتين

استهدفت وزارة الداخلية أحد العناصر الإجرامية (هارب من السجون" خلال أحداث يناير 2011، في أثناء تنفيذه عقوبة السجن المؤبد بقضية "قتل عمد" والسابق اتهامه في 4 قضايا "سلاح، خطف، مخدرات" والمطلوب التنفيذ عليه في 16 جناية "3 إعدام -11 مؤبد– 2 حبس" في قضايا "سطو مسلح وقطع طريق، قتل عمد، سرقة بالإكراه، مخدرات".

جاء ذلك حال اختباء العنصر الإجرامي بمزرعة بالظهير الصحراوي بمنطقة وادي الملاك بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، ولقى مصرعه عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع القوات وعثر بجوار جثته على (بندقية آلية وعدد من الخزن والطلقات ومبلغ مالي).

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام سابقة حيازة العنصر الإجرامي لعدد من الأسلحة النارية الثقيلة بمزرعة كائنة بمنطقة وادى الملاك بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبتمشيطها عُثر على الآتي: "رشاش، مدفع وقذيفتان، 3 بنادق، 3 قنابل يدوية، 60 طلقة مختلفة الأعيرة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.