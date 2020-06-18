"كمامة وكحول وجل" لكل طالب بلجان الثانوية الأزهرية في الدقهلية

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، إنه إذا ظهرت أي حالة اشتباه كورونا في لجنة امتحانات الثانوية الأزهرية، فسيتم توفير مقار بديلة للجان للنقل إليها فوراً، مؤكدا أنه تم تخصيص لكل لجنة طبيب وممرضة لتدريب المختص باللجنة على جهاز كشف الحرارة ولا يسمح بدخولهما بعد الساعة الثامنة صباحاً.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس المنطقة الأزهرية، بحضور خالد حسن، مدير إدارة الامتحانات، ومديري الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية وجمال المحجوب مدير إدارة الأمن بالمنطقة ورؤساء لجان الشهادة الثانوية.

وشدد "الجنيدي" خلال الاجتماع على تجهيز مدرسة أو معهد بديل للجان في حالات الإصابة، وتجهيز فصلين باللجنة لحجر وعزل المصابين، على أن يتسلم الطلبة وأعضاء اللجنة كمامات مخصصة من الأزهر الشريف، وتوزيع زجاجة كحول وزجاجة جل لكل طالب للتعقيم، بجانب تعقيم الأسئلة قبل خروجها من مركز الأسئلة.

وقال "الجنيدي"، "إننا مقبلون على مهمة دينيه فضلا على أنها مهمة وطنية، رؤساء اللجان هذا العام تم اختيارهم برغبتهم ؛ لذا يجب أن يدركوا ما هم مقبلون عليه، فالفترة القادمة لها من الخطورة قسط كبير، ولا تحتمل أى خطأ أو تهاون، وعلى مدير الإدارة التعليمية توفير الأجواء المناسبة لرئيس اللجنة للقيام بدوره، وكذلك توفير ماكينة تصوير صالحة للاستخدام في كل لجنة".

وطالب بتخصيص عامل للبوابة ومعه إداري لتأمين اللجنة ومنع دخول أي فرد إلا بخطة معتمدة من المشيخة أو من المنطقة، وبمنع تجمع أولياء الأمور أمام محيط اللجنة، وعدم السماح بدخول أي عضو للجنة بعد الساعة الثامنة صباحاً.

وأضاف أنه يتم الكشف بجهاز كشف الحرارة على أعضاء اللجنة بالكامل، وكذلك يتم الكشف بجهاز كشف المعادن على جميع الطلاب، وتخصيص مجموعة مع العامل، لتعقيم اللجنة ودورات المياه صباحاً وبعد انتهاء اللجنة.