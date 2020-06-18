الكاظمي: لن أسمح لجهات خارجة عن القانون باختطاف العراق

قال رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، إنه لن يسمح لجهات خارجة عن القانون باختطاف العراق، في إشارة إلى مطلقي صواريخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء.

وكتب "الكاظمي" في تغريدة على حسابه في "تويتر": "الصواريخ التي استهدفت نصب الجندي المجهول في بغداد، تسعى إلى تهديد استقرارنا ومستقبلنا وهو أمر لا تهاون فيه"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف، "‫لن أسمح لجهات خارجة عن القانون باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى وإيجاد ذرائع لإدامة مصالحها".

وتابع "‫ماضون في عهدنا لشعبنا بحماية السيادة، وإعلاء كرامة الوطن والمواطن".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم، عن سقوط أربعة صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.