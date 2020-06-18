محافظ مطروح يراجع تراخيص البناء: الأولوية للترميم والتدعيم

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمراعاة البعد الاجتماعي لأهالي الإقليم مع الحرص على الحفاظ على هيبة الدولة واحترام القانون.

وشارك اليوم محافظ مطروح في اجتماع لجنة مراجعة تراخيص البناء والترميم والتدعيم المشكلة برئاسة نائب محافظ مطروح، وبحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام.

وأمر المحافظ بأن تكون الأولوية في الفحص لتراخيص الترميم والتدعيم، حتى يتسنى للمواطنين أصحاب تلك التراخيص من إنهاء أعمال الصيانة الدورية استعداداً لموسم الصيف الحالي لأهميته كمصدر اقتصادي.