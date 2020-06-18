عميد تربية أسيوط يحذر طلاب الثانوية من شرب المنبهات: تسبب كوارث

نصح الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية جامعة أسيوط، طلبة الثانوية العامة بالبُعد عن التوتر في حال نسيانهم إجابات نقاط معينة والتغلب على هذا الأمر يكون عن طريق ترك هذا السؤال بعد إتمام الأسئلة الأخرى كمحاولة لتذكر إجابة هذا السؤال.

وحذر "النجدي" خلال اتصال بفضائية extra news، من شرب طلبة الثانوية العامة للمنبهات ومنها الشاي والنسكافيه، وأيضًا تناول الوجبات الدسمة لتسببها بأضرار كبيرة في زيادة التوتر وقلة النوم، مطالبا طلبة الثانوية العامة باعتبار فترة امتحاناتهم كمرحلة اجتياز لعبور مرحلة جديدة بالالتحاق للتعليم الجامعي والبعد التام عن التوتر والخوف المبالغ فيه.

وأكد أن وزارة التربية والتعليم وفرت كل الإجراءات الوقائية لسلامة وأمن طلبة الثانوية العامة، لافتا أن قراءة طالب الثانوية العامة للأسئلة بشكل جيد وتحليلها، وخاصة الأسئلة المقالية ينتج عنها الفهم جيدا تساعده على الوصول للإجابة الصحيحة.