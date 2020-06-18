تجمهر أعضاء جمعية "الإسكان" بالمنصورة: "عايزين شققنا"

تجمهر عدد من أعضاء جمعية الإسكان والتعمير بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، أمام مقر الجمعية، مطالبين باستلام الشقق التي حجزوها منذ نحو 5 سنوات، في مدينتي المنصورة ورأس البر، مؤكدين أن الجمعية لم تبدأ البناء.

وقال أحد أعضاء الجمعية،"دفعت 90 ألف جنيه، منذ 5 سنوات على أمل استلام شقة سكنية في منطقة تقسيم الثورة بالمنصورة، وإلى الآن لم يتم بناء سوى البدروم".

وأضاف أن "الجمعية جمعت مبالغ تصل إلى 9 ملايين جنيه، ونحن نطالب بحقوقنا منذ عام 2015، وقدمنا شكاوى لوزارة الإسكان ومحافظة الدقهلية، والأموال العامة، ولم نحصل على شيء".

بينما قال آخر "الشقق مسجلة بأسمائنا في البنك، وحررنا محاضر في مباحث الأموال العامة، ونطالب بحقوقنا".

ومن جانبه قال محمد عبد السميع، رئيس مجلس إدارة الجمعية، "ماشيين في الإجراءات وبنشتغل مع جهات حكومية، الأمر يحتاج إلى وقت، بالنسبة لمشروع رأس البر اشترينا الأرض في 4/2016، وعملنا عقد مسجل في 9/2017، ثم تم وقف التعامل على أرض وقف إسماعيل المنان، وعقدنا عدة اجتماعات مع محافظ دمياط لحل المشكلة".

وأضاف عبد السميع لـ"الوطن": "بدأنا في مشروع تقسيم الثورة بالمنصورة وعملنا البدروم، وصدر قرار وقف البناء لمدة 6 شهور من رئيس الوزراء، وفي انتظار صدور قرار باستئناف الأعمال".