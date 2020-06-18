الإسماعيلية تستعد لامتحانات الثانوية العامة بتعقيم استراحات المراقبين

تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالاسماعيلية، اليوم الخميس، مقر إقامة منتدبي لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الفاروق عمر الابتدائية، للاطمئنان على توافر الأجواء المعيشية المناسبة.

ووجه "قبيصي" مسؤولي إدارة شمال بضرورة تذليل أي عقبات على وجه السرعة لمنتدبي لجان الثانوية العامة من الملاحظين والمراقبين، لتوفير أجواء مناسبة وإقامة مريحة لائقة بمكانة المعلم المصري.

وتابع مدير المديرية إجراءات وتطهير وتعقيم لجنة الامتحانات، ومقر الاستراحات، والتي تتم في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.