معاملات للتنمية المستدامة بمطروح تعالج الجفاف والملوحة لأشجار الزيتون

أعلن المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن فريق الاستشارات الفنية والتنموية بمركز التنمية المستدامة التابع لمركز بحوث الصحراء نفذ عدة معاملات لعلاج الآثار المترتبة على زيادة الأملاح فى التربة لدى بعض المزارعين فى منطقة رأس الحكمة بمرسى مطروح.

وقال الدكتور وائل غيث استشارى الدعم الفنى بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، في تصريحات صحفية، إن الفريق الفنى قام خلال الفترة الحالية بإجراء عدة معاملات على بعض أشجار الزيتون والتى أظهرت مردودا طيبا فى تحسن حالة النمو الخضرى والثمرى للأشجار مقارنة بالأشجار التى لم تعامل.

وأضاف أن فريق الإستشارات الفنية نفذ تجربة جديدة مكونة من عدة معاملات على أشجار الزيتون لدى المواطن محمد إبراهيم من مزارعى رأس الحكمة وذلك باستخدام مركبات تعزز من مقاومة الجفاف وقله الموارد المائية وتصحح مشاكل التربة على المزروعات والتى سوف تتضح آثارها وتحدد بالقياس فى دورة النمو الخريفى المقبل.