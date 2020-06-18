أستاذ أوبئة: ديكساميثازون يتعارض مع معظم أدوية الأمراض المزمنة

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن علاج "ديكساميثازون"، أو باللغة الدارجة ما يسمى "الكورتيزون"، هو من الأدوية القديمة ويستخدم للعديد من الأمراض مثل علاج المفاصل والمناعة والتنفس وحساسية الجلد، موضحا أن هذا الدواء له آثار جانبية كثيرة مثل زيادة الوزن وفتح الشهية واضطراب في النوم.

وأضاف "عنان"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "اكسترا نيوز"، أن كل شخص له جرعة محددة "مينفعش أي حد يروح الصيدلية تجيب ديكساميثازون عشان حماية، ودة اللي حصل للأسف لقينا امبارح أنه اتسحب من كل الأماكن"، مطالبا بعدم تناوله إلا بعد الرجوع إلى الطبيب، خاصة أن ديكساميثازون يتعارض مع معظم أدوية الأمراض المزمنة.

وأوضح أن هذا الدواء يتم إعطائه فقط لأصحاب الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، لافتا إلى أن "ديكساميثازون" يساهم في الحافظ على المناعة كى تكون قادرة على التصدي للوباء ولا يزيدها، وهو ما يجعله دواء فعالا في مواجهة أزمة تفشى كورونا.