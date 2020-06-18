محافظ القليوبية يتفقد في جولة مفاجئة تطبيق قرار ارتداء الكمامات

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة مفاجئة على موقف مدينة بنها يرافقه اللواء هشام خشبة السكرتير العام المساعد لمتابعة تطبيق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامة الواقية والمخالفات ما بين سيارات ميكروباص أجرة ورحلات.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكداً على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

جدير بالذكر أنه تم ضبط 8350 مخالفة، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية وشرطة المرافق وإدارة المواقف بالمحافظة لعدم ارتداء الكمامة، وقد تم تحرير محاضر مخالفة للسائقين وتوقيع الغرامة المالية عليهم.

وفى هذا الإطار يتقدم المحافظ بالشكر والتقدير للجهود التى تبذلها مديرية أمن القليوبية برئاسة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية- مدير أمن القليوبية لتنفيذ قرارات السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشان.

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الاجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.