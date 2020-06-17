القليوبية تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 141 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، عن أن مدينة شبرا الخيمة ومركز ومدينة قليوب، سجلوا أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، اليوم الأربعاء بينما لم تسجل مدينة ومركز كفرشكر و قها والعبور أي إصابات جديدة اليوم.

وجاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 21 حالة إصابة جديدة، وشبرا الخيمة غرب وشرق 46 حالة إصابة ، ومركز ومدينة طوخ 23 حالات إصابة، والقناطر الخيرية 17 حالة إصابة ، ومركز ومدينة قليوب 26 حالة، والخانكة 5 حالات ، وشبين القناطر 3 حالات.,

من ناحية أخرى أعلن الدكتور محمد منير مدير مستشفي التأمين الصحي ببنها، تعافي 20 حالة من فيروس كورونا ومغادرتهم المستشفي اليوم الأربعاء بعد سلبيات العينات التي تم سحبها منهم مرتين متتاليتين وقال الدكتور منير أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع ، بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

واوضح منير أنه منذ تحويل المستشفي لعزل واستقبالالحالات المصابة بفيروس كورونا، والعاملين يوصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، المصابون بفيروس كورونا المستجد ، بكل رضا وسعادة من اجل مواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين.