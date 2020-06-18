أساتذة طب نفسي واجتماع: عودة المحتجزين من ليبيا رد اعتبار لكل المصريين

اتفق أساتذة الطب النفسي وعلم الاجتماع على أن تدخل أجهزة الدولة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشكل سريع، من أجل إنقاذ المصريين الذين كانوا محتجزين في ليبيا وعودتهم إلى الأراضي المصرية سالمين، كان بمثابة عودة الحياة مرة أخرى لهؤلاء، ورد اعتبار لكافة المصريين، ورفع درجة الانتماء والهوية القومية لديهم.

"فرويز": رفع من روح المحتجزين المعنوية وأعاد إليهم الحياة مرة أخرى

الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية، أوضح أن ما حدث لهؤلاء المصريين الذين كانوا محتجزين داخل الأراضي الليبية كان بمثابة موقف عصابي ضاغط، "نتيجته مش هنقدر نحكم بيها إلا إذا كان لدى أحدهم جين لمرض نفسي، لأنه في تلك الحالة الجين هينشأ"، مشيرًا إلى أن تدخل الدولة المصرية وإنقاذهم وعودتهم بشكل سريع رفع من روحهم المعنوية، وعادت إليهم الحياة مرة أخرى.

وأكد "فرويز" أن الشعب المصري كان يشعر بالتوتر والضيق تجاه هؤلاء المحتجزين بليبيا، والأمر تحول تمامًا عقب قدرة السلطات المصرية على عودة هؤلاء سالمين إلى الأراضي المصرية، حيث شعر الجميع بعدها بالزهو والفخر التباهي بالوطن، متابعًا: "دي رسالة من مصر لكل العالم إن مصر اتغيرت عن الأول وهي دي مصر الجديدة، وإنها بعدما كانت بتخرج زمان بشجب واستنكار، دلوقتي الوضع وأصبح لها دور مؤثر، وده ظهر في عودة المحتجزين معززين مكرمين"، موضحًا أن الشعب يشعر حاليًا بأن للدولة درع وسيف مثلما قال الرئيس الراحل أنور السادات، لأنها أصبحت واقع وحقيقة الآن الجميع يشعر بها.

"خضر": يرفع من الانتماء والهوية القومية لدى المصريين ويُعظم من دور أجهزة الدولة المعنية

واتفقت معه الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، مشيدة بموقف الرئيس عبدالفتاح السيس في ذلك الموقف تجاه هؤلاء المواطنين المحتجزين، وأهمية ذلك الموقف في شعور المصريين حاليًا بأن صقور مصر لا تنام، وأن جميع المصريين داخلها وخارجها يشعرون حاليا بأن مصر بلد الأمن الأم والأمان، قائلة: "موقف عودة المصريين من ليبيا عقب إهانتهم بالخارج عزز من وعي المواطنين بالدور الحقيقي الذي تبذله الدولة تجاههم، واللي ممكن يكون البعض منهم غافل عن الجهود الكبيرة دي".

وأوضحت "خضر" أن ذلك الموقف يرفع من الانتماء والهوية القومية، مع تعظيم دور أجهزة الدولة المعنية والجيش المصري في نظر المواطنين بشكل أكبر، وشعروا بأن هناك خلف المصريين بكافة طوائفهم قوة عظيمة تستطيع أن تنقض على الأعداء في وقت قياسي لا يتفهمه المواطنون، متابعة: "أتمنى إن المصريين العائدين دول يخرجوا يتكلموا عن اللي عاشوه هناك وشعروا به أثناء عودتهم إلى أرض مصر".

وترى أستاذ علم الاجتماع، أنه يجب على كافة وسائل الإعلام الاهتمام والتركيز بشكل أكبر على مثل تلك المواقف القديرة والبطولية التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة، من أجل توعية المواطنين البسطاء وخاصة فئة الشباب التي تمثل 60% من الشعب المصري بالدور الحقيقي الذي تلعبه الدولة وأجهزتها ومن ضمنها الجيش المصري، مضيفة: "لازم كل القنوات النهاردة تهتم بالموضوع مش بس قناة أو اتنين"، وأشارت إلى أهمية الأعمال الفنية سواء أفلام أو مسلسلات أو أغاني في إبراز دور أجهزة الدولة المعنية تجاه حماية مواطنيها.