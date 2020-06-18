ربيع: عودة المصريين تثبت خسارة الإرهابية رهان ضعف الدولة للمرة المليون

قال إبراهيم ربيع، القيادي السابق في جماعة الإخوان، إن الجماعة الإرهابية لا تألوا جهدا في الإساءة لمصر، وتزداد رغبتها في الإساءة وتتوحش إذا كانت ستوجهها لأجهزة الدولة الأمنية، فهذه الأجهزة هدف الإخوان الرئيسي والأهم، لأن في سقوط أجهزة الأمن والمعلومات انهيار حتمي وسريع للدولة ثم عودة للجماعة، فهم يرغبون بشدة في الثأر من المؤسسات الأمنية والمعلوماتية لحمايتها البلد والشعب من شرورهم.

وأَضاف، لـ"الوطن" أن الإخوان استغلوا فيديو إهانة المصريين في ليبيا أسوأ استغلال، ورغم أن من أهانوا المصريين أنصارهم، ونثق أن الأمر تم بإيعاز من الجماعة الأم، إلا أن الجماعة أرادت ممارسة ضغط نفسي على المواطنين ومؤسسات الدولة بمشاركة واسعة للفيديو، وقد جاء الرد قويا كعادة مصر باسترجاع المواطنين، وبدأ العقاب لمن أجرموا في حقهم، ليثبت للجميع خسارة الجماعة للمرة المليون أمام مؤسسات الدولة المصرية، وليعلم أنصار الجماعة مدى ضعفها وانهيارها وكيف أنهم أصبحوا وقود لمعركة خاسرة تشنها الإرهابية ضد الدولة والشعب المصري.