فرج عامر: السيسي نجح في استعادة أبنائنا من ليبيا.. وثقتنا فيه بلا حدود

وجه المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تحية قلبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تدخله وتكليفه أجهزة الدولة بإنهاء أزمة المصريين المحتجزين في ليبيا، والذين عادوا إلى أرض الوطن سالمين.

وقال عامر في بيان له أصدره اليوم، إن الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية بمجرد وقوع هذا الحادث أعلن أنه يثق ثقة كاملة وبلا حدود في قدرة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي على رد الكرامة والاعتبار لأبنائنا المصريين بليبيا، وأن المصريين داخل ليبيا خط أحمر، وأن أساليب ميلشيات الأتراك وممارساتها العنصرية ضد بعض المصريين العاملين بليبيا أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وأضاف النائب محمد فرج عامر أن مصر لن تنسى ما فعلته الميليشيات التركيه في أبناء الجالية المصرية وليلعم الجميع أن كرامة المواطن المصري بالخارج خط أحمر وفوق أي اعتبار، وهذا ما سعت إليه القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى لتوليه مسؤولية الحكم في مصر منذ أكثر من 6 سنوات.