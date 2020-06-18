كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الالكتروني الرسمي حالة الطقس المتوقعة الـ 72 ساعة المقبلة بأن يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار نهارا معتدل ليلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد غدا الجمعة.

ويكون الطقس السبت مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا شمال الصعيد وجنوب الصعيد حار نهارا معتدل ليلا، أما الأحد يكون حار نهارا معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على جنوب الصعيد.

مناطق تتعرض لرياح بعضها مثيرة للرمال والأتربة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وحددت الهيئة المناطق التي تتعرض لرياح خلال الثلاثة أيام المقبلة كالتالي:

تتعرض القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية لرياح نشطة، ويتعرض جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد لرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق الجمعة.

تتعرض السواحل الشمالية الشرقية لرياح معتدلة تنشط أحيانا ويتعرض جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأجمر لرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وشمال الصعيد لرياح نشطة وجنوب الصعيد لرياح تنشط أحيانا تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

أما الأحد تتعرض السواحل الشمالية الغربية لرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر لرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.