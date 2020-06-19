حظك اليوم الجمعة 19-6-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتميز بالطاقة الإيجابية التي يبثها في نفوس من حوله، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الشمس والقمر في منزلك الثالث يمدانك بالحكمة التي تساعدك على الإقناع وتلخيص المواقف وتتخذ قرارات مناسبة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم أنت أكثر انفتاحا واستعدادا للجدال بهدوء وتبث روح الحماس من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.