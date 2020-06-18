محافظ البحر الأحمر يستقبل وزيرا السياحة والطيران بمطار الغردقة

استقبل محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، اليوم الخميس، وزيرا السياحة والآثار والطيران المدني الدكتور خالد العناني والطيار محمد منار عنبة، ونائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة غادة شلبي، وعدد من قيادات الوزارتين.

أوضح المحافظ أن هدف الزيارة متابعة استعدادات مطار الغردقة الدولي، لاستقبال رحلات الطيران بعد استئنافها بداية شهر يوليو المقبل، مشيراً إلى أنه سيرافق الوزيرين خلال جولتهما الميدانية بمدينة الغردقة، حيث سيجري إعادة افتتاح متحف الغردقة، ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالفنادق والمنشآت السياحية لاستقبال السياحة الخارجية بعد استئنافها مطلع شهر يوليو.

وأشار إلى أن البحر الأحمر هي أول محافظة على مستوى الجمهورية تستقبل أول طائرة سياحية قادمة من الخارج من بلجيكا يوم 26 يونيو الجاري، بعد صدور قراراً من مجلس الوزراء بإيقاف حركة السياحة الخارجية بمصر منذ نحو ثلاثة أشهر كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

رافق الوفد رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ العميد تامر سمير، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية والمنشآت الفندقية وجمعية مستثمري البحر الأحمر، ومراسلي وكالات الأنباء الأجنبية في مصر لنقل الصورة من أرض الواقع.