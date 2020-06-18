وزيرا السياحة والطيران يتفقدان الإجراءات الوقائية بمطار الغردقة

وصل إلى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم، وزراء الطيران والسياحة والآثار، في جولة تفقدية لمطار الغردقة ومتحف الغردقة وعدد من الفنادق السياحية يرافقهم مراسلي القنوات الفضائية ووكالات الأنباء والصحف العالمية، للوقوف على الاستعدادات الجارية لاستقبال السياحة الخارجية وعودة حركة الطيران.

تفقد وزيرا السياحة والطيران صالات الوصول والسفر بمطار الغردقة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، استعدادا لعودة حركة الطيران ابتداء من مطلع شهور يوليو المقبل.

شملت إجراءات مطار الغردقة، إجراءات عدة لتخفيف التكدس في أماكن الكاونترات والجوازات وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، و الإجراءات الوقائية المتبعة داخل صالات السفر والوصول.

وأكد مسؤولو مطار الغردقة، تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر ووضع لوحات إرشادية للمسافرين، وتعديل بعض ممرات الوصول والسفر، لتسمح بدخول وخروج أعداد معينة لضبط صالات السفر وزيادة منافذ الحجر الصحي.

ومن المقرر أن يتفقد الوزراء متحف الغردقة لمراجعة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وتشمل الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي.