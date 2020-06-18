الكويت تسمح بدخول سفينة إيرانية للبحث عن مفقودين إيرانيين

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن الكويت وافقت على طلب السلطات الايرانية، بدخول سفينة بحث إيرانية لمياه الكويت الاقليمية؛ للبحث عن مفقودين في البحر؛ وذلك انطلاقا من التزام الكويت بالقوانين والأعراف الدولية، وكعمل إنساني تحتمه مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، والتزاما بمبدأ التعاون المشترك بعمليات الإنقاذ البحري والبحث عن المفقودين في البحر.

وأوضح المصدر، في بيان صحفي اليوم، أن دخول السفينة جاء برفقة وإشراف كامل من القوة البحرية، وقوات خفر السواحل الكويتية؛ للقيام بعملية مشتركة للبحث عن مفقودين إيرانيين كانوا على متن السفينة الإيرانية (بهبهان)، والتي غرقت قرب المياه الإقليمية الكويتية قبل أسبوع.

وأشار إلى أن عمليات البحث تمت في كامل المنطقة وانتهت اليوم، بعد التأكد من خلوها من جثث ضحايا السفينة الإيرانية.