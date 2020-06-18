شكري يؤكد خطورة أي تحرك أحادي من إثيوبيا قبل اتفاق حول سد النهضة

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، نظيره اليوناني "نيكوس دندياس"، حيث تناولت المباحثات بين الجانبين سُبل دفع وتطوير علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة، والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واستعرض الوزير شكري لنظيره اليوناني آخر مُستجدات ملف سد النهضة، مشيراً إلى ما آلت إليه الأمور من تأزم نتيجة التعنت الإثيوبي على الرغم مما أبدته القاهرة من جدية للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الدول الثلاث.

فيما أكد وزير الخارجية، خطورة أي تحرك أحادي قبل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.