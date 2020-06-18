"الري": إثيوبيا تتعنت بشكل واضح في مفاوضات سد النهضة

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إنه منذ يوم 9 يونيو وتشارك مصر مع السودان وإثيوبيا في جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة بحضور ممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية ten، أنه تم النقاش بشأن بعض النقاط الخلافية بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، إلا أنه بالرغم من الاجتماعات المتواصلة عبر "الفيديو كونفرانس" إلا أن الجانب الإثيوبي متعنتا بشكل واضح جدا ولم يتم تحقيق أي تقدم يذكر بخصوص النقاط المختلف عليها.

وتابع: "كنا ننتظر وجود إرادة سياسية ومرونة بعض الشيء تجاه هذا الملف، ولكن لم يحدث سواء بتعنت الجانب الفني أو القانوني"، لافتا إلى أن أثيوبيا رفضت خلال المناقشات الجوانب القانونية التي تلزم الدول الثلاث بقواعد معينة لإدارة ملف سد النهضة وأنها تمسكت بأنها تنفرد بتعديل القواعد حسب رغبتها المنفردة.

وأكد أنه في نهاية الاجتماعات تم الاتفاق على رفع تقارير لرؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للبحث عن حل للقضايا محل الخلاف.