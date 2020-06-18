وزير السياحة يتفقد الإجراءات الاحترازية بَمتحف الغردقة

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الخميس، متحف الغردقة خلال جولة تشمل المطار والمتحف وعدد من الفنادق السياحية، للوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية، حيث جرى مراجعة كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، وتشمل الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعى، وتحديد عدد مسموح به فى كل قاعة حسب سعتها، وتعقيم المتحف بشكل كامل صباح كل يوم قبل بدء العمل ودخول الزائرين.

وأكد المهندس خالد محفوظ، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمتحف، وشريك الوزارة ، أن المتحف مستعد لاستقبال الزوار طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء حيث شهد المتحف إجراء عمليات تعقيم وتطهير أكثر من مرة، ومن المقرر تكرارها كجزء من ضوابط الزيارة

كانت قررت وزارة السياحة والآثار إعادة افتتاح متحف الغردقة فى البحر الأحمر، أمام الزوار فى 20 يونيو الجاري، استعدادا لعودة السياحة الخارجية ليكون أول متحف يتم افتتاحه منذ تعليق عمل المتاحف فى مصر، منتصف مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا.

وأنشئ متحف آثار الغردقة على مساحة 10 آلاف متر، خصص منها 3 آلاف متر لعرض القطع الأثرية البالغ عددها أكثر من 2000 قطعة اثرية أصلية ، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء، فى مارس الماضى، بتكلفة إجمالية للإنشاءات 160 مليون جنيه فى أول شراكة مع القطاع الخاص مناصفة بنسبة 50 % لكل منهما.