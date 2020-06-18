صور| محافظ كفر الشيخ يطالب بتحسين المرافق ببلطيم والمصيف  

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ويرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الخميس، مدينة مصيف بلطيم، لمتابعة أعمال التطوير، موجهاً بتكثيف حملات النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق ونظافتها، وإعادة طلاء الأعمدة، وإزالة كافة الإشغالات، بالإضافة إلي زراعة الأشجار وتهذيبها، وتخصيص مسار لذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين مستوى المرافق، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمصطافين.

كما تفقد المحافظ، بوابات مصيف بلطيم، وكلف المهندس محمد إمام، رئيس المدينة، بتطويرها وتركيب البوابات الإلكترونية، وتكليف نائب لكل بوابة، مشيرًا إلي أنه سيتم تشغيل هذا العام بوابتين فقط من ضمن أربع بوابات، بقوة مضاعفة، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، للحفاظ على أمن وسلامة المصطافين وتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن تشغيل بوابة واحدة في فصل الشتاء.

كما تفقد مدينة بلطيم، وكلف هانى يوسف، رئيس المركز والمدينة، برفع كفاءة وتمهيد الطرق وإعادة رصفها، وذلك لتحسين ومرونة السيولة المرورية للمواطنين وأصحاب المركبات، بالإضافة إلي تطوير ورفع كافة الإشغالات بالسوق، وإستكمال أعمال سور الكورنيش، وتكثيف حملات التطهير والتعقيم، لمجابهة فيروس كورونا COVID-19.

ووجَه محافظ الاقليم، رؤساء مدينتي بلطيم ومصيف بلطيم، بإستكمال أعمال التطوير والتجميل، ورصف الطرق ورفع كفاءتها، لإظهار المدن بالشكل الحضاري والجمالي اللائق، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.