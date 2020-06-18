صور.. يخدم 200 ألف نسمة.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الصرف الصحي بمصيف

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، و يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، اليوم الخميس، مشروع الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم، القائم على مساحة 40 ألف متر مربعا، وتضم محطة معالجة و محطتي رفع الأولى رئيسية والأخرى فرعية.

وتابع المحافظ، استكمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم، الذي يضم "محطة المعالجة، محطة رفع، خطوط الطرد، شبكات الانحدار" ، حيث تم مراجعة الأعمال التنفيذية لمحطة الرفع الرئيسية بشاطئ السلام، ومحطة الرفع الفرعية بشاطئ النرجس، فضلًا عن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحماد.

أشار محافظ الاقليم، الى أن مشروع الصرف الصحي بمصيف بلطيم، يخدم 200 ألف نسمة بمدينة مصيف بلطيم والقرى، مؤكداً أن مشروعات الصرف الصحي من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة أهالي كفرالشيخ.

وكلف نور الدين، المهندس محمد إمام، بمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي، وتكليف نائب لكل محطة، ووضع لوحات إعلانية لكل مشروع بالبيانات والجدول الزمنى المحدد لها.

جاء ذلك بحضور رئيس مدينة مصيف بلطيم، والمهندس محمد مفتاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والمهندسة مجيدة غريب، مدير عام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.