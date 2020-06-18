طبيب بـ"جونز هوبكنز" يحذر من ديكساميثازون: خطر على مرضى السكري

قال الدكتور عمرو عبد الباقي طبيب القلب في مستشفى جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية إن الجامعة مختصة بتعداد إصابات كورونا في أمريكا والعالم.

وقال عبدالباقي، في مداخلة عبر "زووم" مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن ظهور فيروس كورونا في العاصمة الصينية بكين أمر مقلق ولكن لا يمكن اعتباره موجة ثانية خاصة أن الأعداد مازالت قليلة.

وأضاف أنه لا يوجد دليل علمي على تحور فيروس كورونا سواء للأضعف أو الأشرس، وهناك أبحاث على تحوره الحالي مثل أي فيروس ولكن لم تظهر أبعادها حتى الآن.

وأوضح أن دواء هيدروكسي كلوركين لم يثبت فاعليته حتى الآن، "ولكن دواء ديكساميثازون الذي أعلنت بريطانيا استخدامه وبالنسبة لي هو أفضل خبر منذ ظهور الوباء، فهو يقلل نسبة الوفيات وموجود بالفعل وسعره زهيد وننتظر تفاصيل الدراسة العلمية للحكم عليه بصورة أكبر"، محذرا المرضى من تناول ديكساميثازون دون إشراف طبي.

وأشار إلى أن ديكساميثازون "له أعراض جانبية خاصة لمرضى السكرـ فهو يزيد نسبة السكر كما يعمل على تقليل المناعة لاحتوائه على الكورتيزون".