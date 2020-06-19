رئيس "تجارية الإسماعيلية" يعين أحد أبطال موقعة كمين البرث بالغرفة

وافق المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية على تعين حسن البعلي، أحد أبطال "كمين البرث" ورفيق الشهيد أحمد منسى، بالغرفة التجارية تكريما لدوره البطولي كأحد أسود القوات المسلحة في دحر الإرهابيين.

وأكد رئيس غرفة الإسماعيلية، أن حسن البعلي الذي يحمل العديد من شهادات البطولة من القوات المسلحة، مشهود له بالأخلاق وأقل ما يمكن أن نقدمه له الحصول على فرصة عمل تضمن له حياة آمنة مستقرة.

حضر اللقاء من أعضاء مجلس الإدارة ابراهيم خميرة نائب رئيس مجلس الإدارة، وإيهاب زهدي أمين الصندوق المساعد وسيد الكرسلى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الشعب والمهندس محمد سعيد شعيب عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس شباب الأعمال ومحمد السيد مدير عام الغرفة.

وقام حسن البعلي بتوقيع العقد مع الغرفة التجارية على أن يبدأ عمله من أول يوليه 2020.