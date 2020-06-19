تعقيم منازل المخالطين لمصابي كورونا بمطروح.. صور

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح عن تعقيم وتطهير شرطة الكهرباء والوحدة الصحية بالكيلو 4 ومنازل للمخالطين للحالات المصابة بالفيروس فى مناطق الكيلو 3 والكيلو 4 وعلم الروم وعمارات محدودى الدخل وحسن علام فى إطار خطة المدينة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأكد "عبدالرازق"، اليوم، استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات المقبلة لمرسى مطروح بالتمركزات ال 3 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا المقبل من سيوة بالإضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب.

ولفت إلى زيادة نشر حملات التوعية بفيروس كورونا بنشر وضع ملصقات للتعرف على طرق الوقاية منه وطرق إنتشاره لتوعيه المواطنين بالإضافة إلى رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساءا بسيارات الضباب.

وقال إن غرفة عمليات مجلس المدينة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقى الشكاوى ونداءات المواطنين، لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أى مستجدات على رقم 0464935266 _ 0464933158.