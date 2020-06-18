محافظ مطروح: تحدثت مع العائدين من ليبيا عن فرص العمل في مصر

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه بمجرد نشر الفيديو المسيئ للمصريين في ليبيا، صدرت توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل الأجهزة المعنية وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة بتشكيل خلية لإدارة الأزمة وفك أسر العمال ورجوعهم لمصر سالمين، "واصلنا الليل بالنهار والتنسيق مع جميع الجهات المقابلة، سواء وزارة داخلية حكومة الوفاق، أو الجيش الوطني الليبي، وبفضل التنسيق تم تحرير ولادنا".

وأضاف "شعيب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، على شاشة "mbc مصر2"، أن جميع العمال العائدين من ليبيا اتجهوا لمحافظة بني سويف مسقط رأسهم، وحالتهم الصحية جيدة جدًا، كما أن حالتهم المعنوية مرتفعة، "خلال 48 ساعة من نشر الفيديو كان ولادنا في أيدينا".

وأشار إلى أنه نصح العمال بالعمل في مصر "إحنا أولى بيهم، وتناقشت معاهم كتير إمبارح وقولتلهم كم المشروعات العملاقة المفتوحة في مصر والتي تستوعب آلاف زيهم"، لافتًا إلى أنه تم التواصل مع أهالي العمال أمس لطمأنتهم على صحة ذويهم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم.