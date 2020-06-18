تركيا تسجل 1304 إصابات جديدة بكورونا والوفيات تقترب من 5 آلاف حالة

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، أن الوزارة سجلت 1304 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بمختلف أنحاء تركيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلن قوجة في اجتماعه اليوم الخميس، مع مجلس اللجنة العلمية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 184 ألفا و31 حالة إصابة، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 4 آلاف و882 حالة، بعد وفاة 21 مواطنًا اليوم وفقا لما نشره موقع" تركيا الان".

ولفت قوجة إلى أن الوزارة أجرت اليوم 48 ألفا و412 تحليلًا للكشف عن فيروس كورونا، وأن عدد الفحوصات التي تمت حتى اليوم بلغ 2 مليون و822 ألفا و316 فحصًا.