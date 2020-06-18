"التضامن" توضح تفاصيل منصة التواصل التفاعلي: بدأنا بمسابقة عن كورونا

قال الدكتور مجدي الحناوي مستشار وزيرة التضامن ومدير مشروع منصة التواصل التفاعلي، إن المنصة عبارة عن منظومة تسمح بتبادل مجموعة من الرسائل القصيرة مع المواطن في هيئة سيناريو متكامل والهدف منها التحقق من تلقي المواطن الخدمات الاجتماعية المنوط بها بالمواصفات المتفق عليها بمعنى أن نطمئن أن الخدمة تم تلقيها من قبل المواطن طبقاً للمواصفات بدون حرمان منها.

وأضاف الحناوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أننا بدأنا اليوم بأول خدمة فقط وهي مسابقة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في هيئة مجموعة من الأسئلة نطرحها على المواطن ويرد عليها وعند الإجابة على كل الأسئلة بشكل صحيح يكون من الفائزين ونختار منهم عن طريق القرعة 200 شخص فائز ويتسلمون جوائزهم.

وتابع، أن الميزة ليست فقط في إرسال رسالة للمواطن فقط بل وننتظر منهم تلقي الرد الذي على أساسه يقول إنه تلقى الخدمة بشكل جيد وفي حالة عدم تلقيها نبحث في المشكلة التي منعت وصول الخدمة ونحلها له ونتواصل معه مرة أخرى لضمان تلقيها، مؤكدا أن المنصة ستسع كل الخدمات الاجتماعية مستقبلاً، ورقم التواصل 1442.

واستكمل، أن الرسائل المتبادلة بين المنصة أو الوزارة والمواطن جميعها رسائل مجانية، ومن المفترض أن ينزل تنويه اعلاني للمسابقة على القنوات الإذاعية وشرائط الأخبار وفي حالة رغبة المواطن بالمشاركة يكون من خلال الرقم المختصر 1442 وإرسال رسالة مضمونها شارك، ويدخل في المسابقة وتظهر له الأسئلة وتحدد له إذا كان فائزا أو خاسرا وإذا فاز يعلنوه بتاريخ القرعة.