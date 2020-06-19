مزاعم تركية: ليبيا وقعت اتفاقية مع أنقرة لتقاسم النفط في عام 2000

زعمت وسائل إعلام تركية موالية لنظام العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، أن الحكومة التركية وقعت اتفاقية مع ليبيا عام 2000 لإنتاج وتقاسم النفط بين شركات تركية والمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك في ضوء عمليات التنقيب التي تجريها تركيا حاليا في سبعة مناطق بالمخالفة للاتفاقيات الدولية.

وقالت صحيفة «خبر ترك» إن تركيا أجرت أنشطة للتنقيب عن النفط وإنتاجه في ليبيا وفقًا لاتفاقية إنتاج وتقاسم النفط بين شركة البترول التركية (TPAO) والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية (NOC) الموقعة في النصف الثاني من عام 2000. وبناءً على هذه الاتفاقية، فإن تركيا بدأت أنشطة الاستكشاف والإنتاج في 11 موقعًا، واستمر هذا العمل لسنوات عديدة، وتم العثور على النفط في سبعة مواقع وفقا لما نشره موقع "تركيا الان".

يذكر أن وفدًا تركيًا رفيع المستوى أجرى زيارة رسمية، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، للقاء أعضاء حكومة الوفاق بزعامة فايز السراج. وضم الوفد وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير المالية بيرات البيرق، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، ومسؤولين آخرين.

وقال وزير الخارجية التركية، مولود جاويش أوغلو، إن الوفد ناقش مع السراج، البعد الاقتصادي بين الطرفين، وأنه من المتوقع أن تنفذ تركيا العديد من المشاريع، أبرزها مشروعات في مجال الطاقة.

وادعت «خبر ترك»، أن شركة البترول التركية حفرت 11 بئرًا. في تلك الفترة، وأنفق حوالي 100 - 150 مليون دولار، ووجدت بترولًا في سبع آبار. إلا أن هذه الآبار أغلقت مع الحرب الداخلية بالبلاد. وكان كل بئر به ما يعادل آلاف البراميل من البترول.

وأضافت الصحيفة: «توقفت أعمال الحفر والتنقيب بسبب الحرب الأهلية بالبلاد، إلا أن هذا الموضوع جاء على جدول أعمال الدولة في المرحلة الجديدة».