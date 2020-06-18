3 محافظين يكشفون لـ"مساء dmc" عن إجراءات استقبال السياحة الخارجية

تحدث محافظو 3 محافظات من المنتظر أن تستقبل السياحة الخارجية عن استعداداتهم لاستقبال السياح وذلك خلال مداخلات هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

محافظ جنوب سيناء: 66 منشأة حصلت على ترخيص ورحلات من أوكرانيا وإيطاليا

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن وزير السياحة والآثار ووزير الطيران سيزور المحافظة غدًا من أجل الاطمئنان على الاجراءات التي تم اتخاذها استعدادًا لعودة السياحة.

وأكد فودة أن مدينة شرم الشيخ من أقل المدن في عدد الإصابة وأن محافظة جنوب سيناء بالكامل فيها 150 مصابا وأغلبهم أصيب خارج المحافظة أثناء إجازته، مشددًا على وجود بروتوكول خاص للتعامل مع المصابين، مؤكدًا على السيطرة الكاملة على المرض.

وكشف فودة عن عدد الفنادق التي حصلت على تراخيص للعمل بالاجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أنها 66 فندقا داخل المحافظة.

وأكد فودة أنه حتى الآن لم تصل أي حجوزات رسمية لرحلات خارجية لشرم الشيخ مشيرًا إلى أن أصحاب مكاتب السفر أبلغوه أن أول رحلات رسميا ستكون من أوكرانيا وايطاليا.

وتوقع فودة أنه سيتم افتتاح أنشطة الغطس في 21 يونيو الجاري بعد التفتيش على المراكب والتنبيه عليهم بالإجراءات الاحترازية بالتعاون مع غرفة الغوص، لافتًا إلى أنهم استغلوا الفترة الماضية في تنظيف قاع البحر واستخرجوا أطنانا من المخلفات من قاع البحر.

محافظ البحر الأحمر: 72 منشأة حصلت على الترخيص و3 رحلات خارجية في يوليو

من جهته قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنه استقبل وزيري السياحة والطيران للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أنهم رجعوا العمل في مطار الغردقة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل جيد بدأ من فتح باب الطائرة حول وصول السائح لغرفته في الفندق.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن هناك حجوزات مبدئية لـ3 رحلات من بلجيكا أيام 26 و27 و28 يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال قبل أزمة كورونا وصلت لـ70%.

وأشار حنفي إلى أن 72 منشأة سياحية حصلت على ترخيص للعمل بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

محافظ مطروح: 14 فندقا حصلت على الترخيص ورحلة من إيطاليا في يوليو

وفي سياق متصل، قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن المحافظة مستعدة لاستقبال السياحة الخارجية، لافتًا إلى أن 14 فندقا حصلت على ترخيص للعمل بالإجراءات الاحترازية من 34 فندقا على مستوى المحافظة.

وأكد شعيب أن باقي الفنادق تسعى لتوفيق أوضاعها، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تصل أول رحلة لمرسى مطروح في 21 يوليو القادم أن هذه الرحلة ستكون من إيطاليا.