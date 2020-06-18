نائبا وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء تناقشان استعدادات فتح الحركة

استقبلت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة، اليوم الخميس، المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، بديوان وزارة السياحة، لمناقشة الرؤية التنموية بمدينة شرم الشيخ، ومؤشرات فتح السياحة الداخلية والاستعداد، لفتح باب السياحة الخارجية.

وأشارت الدكتورة غادة شلبي، إلى أن فتح السياحة الداخلية خلال الفترة الماضية بشكل تدريجي كان تمهيدًا لفتح الباب للسياحة الخارجية، والذي ساهم في التأكد من جاهزية الفنادق والمؤسسات لاستقبال السائحين الأجانب.

وعن الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة السائحين، أوضحت نائب وزير السياحية، أن الوزارة تراقب مراعاة الالتزام بالتعقيم والتطهير ليس فقط داخل الفنادق، ولكن من أول وصول السائح إلى مصر، ورحلته حتى سفره إلى بلده، بما يشمل الإقامة وجميع أماكن التنزه.

وأكدت المهندسة إيناس نائب المحافظ، على اتخاذ محافظة جنوب سيناء جميع الاجراءات الاحترازية المطلوبة، داخل الفنادق والمطار، وأماكن التنزه لضمان سلامة المواطنين والسائحين.