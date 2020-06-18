عبر "ثانوية نت".. خطوات الحصول على اختبارات الثانوية العامة "أون لاين"

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إن منصة ثانوية دوت نت تتيح المراجعات النهائية للعديد من المواد الدراسية، إضافة إلى اختبارات سريعة "أون لاين" لاختبار فهم الطالب للموضوع ومساعدته على المذاكرة.

وتستعرض "الوطن" كيفية الدخول على منصة "thanaweya.net"، واجتياز الاختبارات السريعة "أون لاين"، لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 - 2020.

اختبارات المواد الدراسية عبر موقع thanaweya.net

تتيح منصة "thanaweya.net" والتي يمكن الدخول عليها من هنـــــــا، اختبارات سريعة "أون لاين"، وهي تتواجد في المراجعات النهائية لمواد التاريخ واللغة العربية واللغة الإنجليزية والديناميكا والفيزياء.

يتطلب الأمر في البداية التسجيل على المنصة، ويمكن معرفة طرق ذلك من هنــــــا، ثم اختيار المراجعة النهائية للمادة، وفي نهاية الشرح، وهناك عدة نماذج اختبارية لأبرز الأسئلة التي لن يخرج عنها الإمتحان.

ويمكن الدخول عليها كالآتي:

المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة اللغة العربية والاختبارات "أون لاين" من هنـــــــا.

المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة اللغة الانجليزية والاختبارات "أون نلاين" من هنـــــــا.

المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الديناميكا والاختبارات "أون لاين" من هنـــــــا.

المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الفيزياء والاختبارات "أون لاين" من هنـــــــا.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المراجعات متاحة مجانًا لفترة محدودة حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة، وتلك الخدمة مقدمة بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.