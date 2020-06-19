صحفي: القيادة السياسية قوية ولديها الإرادة لجعل مصر دولة عظمى

علق الكاتب الصحفي أحمد صبري على عودة المصريين المحتجزين بليبيا إلى أرض الوطن بعد تكليف الرئيس السيسي أجهزة الدولة بإنهاء الأزمة.

وقال صبري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" إن هذه الواقعة تمثل رسالة طمأنينة لكل المصريين بأن مصر تحمي أبناءها وأن القيادة السياسية المصرية قوية.

وأوضح صبري أن ما تفعله القيادة السياسية لم يحدث من قبل وهى رسالة مهمة لكل المصريين، بأن مصر لا تترك أبناءها.

ووجه صبري، الشكر للقيادة السياسية، مضيفًا أنه كما قال الرئيس السيسى "مسافة السكة" وهو ما حدث فى أزمة المصريين المحتجزين بليبيا حيث نجحت الدولة فى إعادتهم خلال 72 ساعة.

وتذكر صبري ما قاله الرئيس السيسى، قائلا :" العفي محدش بياكل لقمته"، مؤكدًا أن لدينا قيادة سياسية قوية وشعب قوي يدعم الدولة المصرية فى مواجهة كافة التحديات.

وأوضح صبري أن الصحافة المصرية والمحلية تناولت خبر عودة المصريين المحتجزين بليبيا، وهذا يعتبر انتصارا في وقت صعب تشهد فيه الأراضي الليبية توترات كبيرة، مشيرًا أنه بعد 72 ساعة من ظهور فيديو المصريين المحتجزين في ليبيا كلف الرئيس السيسي الأجهزة بعودة المصريين سالمين، مؤكدا أن جميع الأجهزة المصرية تعمل في صمت لحماية أبنائها في الخارج مؤكدا أن المصريين لديهم رئيس شجاع وجيش قوي وأجهزة تعمل على مدار الساعة لحمايتهم.

وأكد صبري على ضرورة الالتفاف والتكاتف من أجل نهضة الدولة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشيدًا بالإنجازات العظيمة التي حققتها القيادة السياسية فى كافة القطاعات فى فترات وجيزة، معتبرًا أن القيادة السياسية لديها الإدارة والإرادة لجعل مصر دولة عظمى، داعيًا الشباب المصريين للبقاء فى بلادهم والعمل على تطويرها وتنميتها.