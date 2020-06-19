مستشارة إيطالية: أردوغان ديكتاتور يضطهد الأكراد في تركيا وخارجها

اتهمت المستشارة الإقليمية لإقليم لاتسيو الإيطالي، ورئيسة المعهد الثقافي الكردي في إيطاليا، ماريتا تيدي، نظام العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، برئاسة رجب طيب أردوغان، باضطهاد الأكراد داخل تركيا وخارجها، وذلك على خلفية قمع «المسيرة الكبرى من أجل الديمقراطية» التي ينظمها حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، وكذلك الممارسات القمعية بحق الأكراد في شمال العراق.

وانتقدت تيدي رفع الحصانة عن النواب الأكراد المعارضين، واعتقالهم بعد إسقاط عضوية البرلمان عنهم، فضلًا عن قمع الشرطة التركية للمسيرة الكبرى من أجل الديمقراطية، إلى جانب الهجمات العسكرية والقصف الجوي المستمر الذي تشنه القوات المسلحة التركية بالقرب من سنجار شمال العراق، حيث يقيم الإيزيديون وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ووصفت المستشارة الإيطالية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأنه شخص قلق وغاضب من الأكراد، ويصر على اضطهادهم. وأضافت أن ما يحدث في تركيا أمر غير مقبول، ولا يمكن للمرء أن يخنق صرخة الحرية والحقوق، التي تم التعبير عنها خلال مسيرة مئات الكيلو مترات نحو أنقرة التي يدعو لها حزب الشعوب الديمقراطي، وقالت ماريتا إنه يمكن أن تشهد الآن موسمًا جديدًا من القمع الدموي غير المقبول.