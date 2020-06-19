برلماني: الدولة مش هتضيع ولادها في الثانوية.. ومستعدة بكل السيناريوهات

أكد النائب هانى أباظة وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن هناك تنسيقا بين وزارة التربية والتعليم وكافة مؤسسات الدولة لإجراء امتحانات الثانوية العامة بسلامة وأمان.

وقال خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "امتحانات الثانوية العامة تحد حقيقي أمام الدولة المصرية في ظل جائحة كورونا.. نحن الآن دخلنا مرحلة التعايش، ولازم نتعايش وإلا ستتوقف الحياة اقتصاديًا وسياسيًا وتعليميًا".

وذكر أن هناك تنسيقا بين وزارة التعليم وكافة مؤسسات الدولة، بخاصة وزارة الصحة من خلال الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، والدولة لن تضيع أولادها، ، مضيفًا: "عنينا على ولادنا، لأنهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية.. والتأمين قوي وهناك أكثر من سيناريو ونطمئن الجميع على الاستعدادات".

ووجه رسالة لأولياء الأمور، وطالبهم بضرورة أن يطمئنوا على أولادهم وألا يأتوا معهم اللجان، مشيرًا لوجود 33 مليون كمامة سيتم توزيعها على الطلاب بامتحانات الثانوية العامة، بجانب 7 مليون "جوانتي" للملاحظين والعمال والطلبة، للاستخدام مرة واحدة.