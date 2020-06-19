حظك اليوم الجمعة 19-6-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف مولود برج القوس بالعطاء، كما إنه يعمل على كسر الحواجز في علاقاته بالآخرين، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تنتبه لحقوقك وأن تحافظ على الالتزام في الأمور القانونية وستحصل على الأفضل إذا صبرت.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

حاول أن تهتم بمعرفة ما ينتظره منك الطرف الآخر، ولا تعاند وكن متفهما لرغبات الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.