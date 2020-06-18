"عبدالغفار": مسحة كورونا في المستشفيات مجانا وفي السيارة بـ2000 جنيه

تحدث الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المستشفيات الجامعية، عن انجاز المستشفى الميداني بجامعة عين شمس.

وقال عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن إنجاز المستشفى الميداني في أقل من 15 يومًا يؤكد جاهزية الدولة للتعامل مع سيناريوهات كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة تستعد للأسواء ولا تتمناه، على حد تعبيره.

وأكد "عبدالغفار" أن هناك تنسيق بين المستشفيات الجامعية والمستشفيات العامة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تتحرك كوحدة واحدة لمواجهة الوباء.

وأضاف أن المستشفيات الجامعية أصبحت مربوطة حاليًا بقاعدة بيانات وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن ربط الأسرّة يساهم في الوصول لقاعدة بيانات عن جميع المستشفيات لنقل المريض لأقرب مكان.

وأشار أمين المستشفيات الجامعية، إلى أن تحاليل معامل المستشفيات الجامعية ومستشفيات الصحة مجانًا لمن تظهر عليهم أعراض كورونا، وأن قرار الطاقم الطبي هو من يحدد نقل المريض لمستشفى العزل أو بقائه للعلاج بالمنزل مؤكدًا أن المسحة داخل السيارة تتكلف 2000 جنيه.