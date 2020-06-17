عميد طب عين شمس يكشف أسباب إقامة المستشفى الميداني

قال الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، إنّ الجامعة أجرت 4500 مسحة للفريق الطبي التابع للجامعة للتأكد من عدم وجود إصابات بالفيروس، مشددا على أنّ كل الحالات الإيجابية يتم التعامل معها وفق الحالة سواء العزل المنزلي أو الإقامة في المدينة الجامعية وفق كل حالة، خاصة للحالات البسيطة أو المتوسطة، لكن حالات كورونا التي تعاني من أعراض مثل ضيق التنفس يجب عزلها بالمستشفى.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "هذا الصباح" على قناة extra news، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ الهدف من إنشاء المستشفى الميداني زيادة الطاقة الاستعابية لاستقبال مرضى فيروس كورونا، في إطار مشاركة الجامعة بالخدمة العلاجية، وجرى توفير المستشفيات التابعة للجامعة للمشاركة في استقبال المرضى، مثل مستشفى العبور التابعة لجامعة عين شمس، ومستشفى المسنين والطوارئ القديمة.

وأشار عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، إلى أنّ الجامعة تهدف لتطبيق تعليمات رئيس الوزراء فيما يخص زيادة الطاقة الاستعابية لاستقبال المرضى، مشيرا إلى تخصيص منسق لمستشفيات العزل التابعة لجامعة عين شمس، للكشف عن الأماكن كافة، خاصة أسرة العناية المركزة وتحديد الأماكن الخالية.