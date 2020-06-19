حظك اليوم الجمعة 19-6-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو صادق وصريح، يهتم بسعادة من حوله بشكل كبير، كما أنه يفضل التعامل مع الأشخاص الأمينة والنزيهة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمدك بطاقة كبيرة واليوم تخطط وتنفذ بسهولة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يساعدك على توطيد علاقتك بالأحباب وتتوافق معهم.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يناير.