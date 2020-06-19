مرتزقة أردوغان يبدأون تتريك ليبيا ويطلقون أسماء عثمانية على شوارعها

بدأت ميليشيات الوفاق الليبية سريعًا في تنفيذ مخططات التتريك، وتغيير الهوية الليبية على غرار ما يحدث في سوريا، وأطلقت بلدية تاجوراء الواقعة شرق العاصمة الليبية طرابلس، اسم السلطان العثماني سليمان القانوني، على أحد أكبر الطرق الموجودة في المدينة، وذلك بعد يوم من زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى المدينة.

وادعى عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، أن سبب التسمية يعود لعام 1551، حين أرسل السلطان سليمان القانوني جيشًا لمساندة أهالي طرابلس في تحرير مدينتهم. كما زعم أن الجيش العثماني دخل تاجوراء من ناحية الحميدية، وأعد الأهالي لمواجهة الجيش الإسباني الذي كان يتمركز في المدينة، وتم تحرير طرابلس بعدها وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

ونوه عميد البلدية إلى أن القائد العثماني مراد آغا الذي كان على رأس الجيش، يوجد مسجد باسمه في تاجوراء.

جدير بالذكر أن ذلك بعد أيام من إزالة السلطات السعودية اسم السلطان العثماني من أحد شوارع مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.